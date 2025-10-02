ChatGPT'nin yasaklandığı ülkeler: Bu ülkelerde kullanılamıyor

Dünyada en çok kullanılan yapay zeka sohbet aracı ChatGPT, bazı ülkelerde erişime kapalı durumda.

Google’a rakip olarak hızla popülerleşen ChatGPT, bazı bölgelerde erişim engeli, bazı ülkelerde ise OpenAI’ın resmi olarak hizmet vermemesi nedeniyle kullanılamıyor.

İşte ChatGPT’ye erişimin engellendiği 20 ülke:

CHATGPT’NİN KULLANIAMADIĞI ÜLKELER

- Çin

- Kuzey Kore

- İran

- Küba

- Suriye

- Rusya

- Afganistan

- Orta Afrika Cumhuriyeti

- Eritre

- Libya

- Güney Sudan

- Sudan

- Yemen

- Bhutan

- Eswatini

- Çad

- Burundi

- Demoktoratik Kongo Cumhuriyeti

- Hong Kong ve Belarus ise OpenAI desteklenmeyen bölgede bulunduğu için kullanılmıyor.