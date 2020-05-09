CHP Rize'deki şehir hastanesinin projesine karşı çıktı

Rize'de deniz dolgusu üzerinde yapılması planlanan şehir hastanesinin yapımına CHP,"Denizde değil karada olsun" diyerek karşı çıktı.

Rize'de şehir hastanesinin yapımı için bir süredir devam eden yer arayışları sonuçlandı.

Deniz dolgusu üzerinde yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı'nın ardından şehir hastanesi de deniz doldurularak dolgu sahası üzerine inşa edilecek

HASTANENİN ÖZELLİKLERİ NETLEŞMEYE BAŞLADI

Hastane, deniz dolgusu üzerine inşa edilecek. 300 dönümlük deniz dolgusu üzerine inşa edilmesi planlanan hastane, 263 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. 554'ü normal, 140'ı yoğun bakım, 100'ü palyatif bakım yatağı, 6'sı mahkum yatağı olmak üzere toplam 800 yatak kapasiteli olacak hastanede; 215 poliklinik muayene odası, 31 ameliyathane, 70 acil müşahede yatağı bulunacak.

CHP KARŞI ÇIKTI

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, deniz dolgusu üzerinde yapılması planlanan şehir hastanesinin denizde değil karada yapılması gerektiğini belirterek, projeye karşı çıktı.

Deniz, yaptığı açıklamada, Rize’de yeni dolgu alanları oluşturarak yapılacak tüm çalışmalara karşı olduklarını ifade ederek, “Tek bir Rizeli sağlık hizmetlerinden mağdur olmasın. Ancak hiçbir hastane inşaatı denizin içine yapılmasın. Yeni dolgu alanları oluşturarak yapılacak tüm çalışmalara karşı çıkıyoruz.” dedi.