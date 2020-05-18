İstanbul'da kırmızı ışıkta geçen motosiklet sürücüsü, villasına giden Ömer Aybak'ın otomobiline çarptı.

Koronavirüs nedeniyle salgınla mücadele kapsamında yetkililer belirli tarihlerde sokağa çıkma yasağını uygulamaya devam ediyor.

İstanbul'da salgının ikincü gününde ise çiğköfteci Ömer Aybak, 34 ÖMER AYBAK 565 plakalı yaklaşık 1.5 milyon lira değerindeki lüks otomobiliyle Uskumruköy'deki villasına gitmek üzere yola çıktı.

OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Seyir halinde ilerleyen Aybak’ın aracına kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen İlkan İ. (30) idaresindeki 34 RV 2251 plakalı motosiklet çarptı.

Kaza sonucu otomobilde maddi hasar oluşurken, yere savrulan motosiklet sürücüsü ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çiğköfteci Ömer Aybak lüks aracıyla kaza geçirdi ViDEO

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahelesinin ardından motosiklet sürücüsü Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

Gencin durumunun iyi ise iyi olduğu belirtildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ADLİ KUSURLU BULUNDU

Olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışması sonucu yapılan incelemelerde motosikletli sürücüsü, “trafik ışıklarına uymamak” maddesinden asli kusurlu bulundu.

Çalışmaların ardından kullanılamaz hale gelen motosiklet, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

ÇİĞKÖFTECİNİN İFADESİ ALINDI

Aybak'ın, Sarıyer Uskumruköy’deki villasından gelen alarmı kontrol etmek için evinden çıktığı belirtildi.

Ömer Aybak’ın ise İstinye Polis Merkezi Amirliği’nde ifadesi alındı.

"MOTOSİKLET PARÇALANMIŞTI"

Kazayı duyan vatandaşlar, “Geldiğimizde motosiklet yerdeydi. Kazadan sonra ambulans geldi, çocuğu götürdü. Durumu kritik olabilir demişlerdi. Polis ekipleri bizi çevirdi. Kazaya karışanı tam görmedim ama makam aracı gibi bir araçtı. Ömer Aybak olduğunu söylediler. Motosiklet parçalanmıştı, çekici geldi aldı götürdü.” dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.