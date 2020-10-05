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    Cihangir'de dansözlü parti: Korona bak dalgana kardeşim

    İstanbul’un göbeği Cihangir’deki ünlü bir işletmede koronavirüs salgınına ve artan vakalara rağmen skandal görüntüler kaydedildi.
    • İHA
    • 05.10.2020 - 10:52
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    Cihangir'de dansözlü parti: Korona bak dalgana kardeşim

    İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00’dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmelerin kapatılacağı bildirilmişti.

    Bu kapsamda tüm yurtta denetimler hız kesmeden devam ederken, Beyoğlu Cihangir’deki ünlü bir restoranda göbek atıp halay çektiler.

    MASKE VE SOSYAL MESAFE YOK

    Mekanda koronavirüs salgınına rağmen sözde eğlence adı altında bir araya gelen grup, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlendi.

    Cihangir'de dansözlü parti VİDEO

    Partiye katılanlar alkolün de etkisiyle eğlencenin dozunu kaçırarak iç içe dans etmeye başladı. Dansözlü partide eğlenen kişiler ne kendi sağlıklarını ne de içeridekilerin sağlığını bir an olsun umursamadı.

    Cihangir parti

    "KORONA BAK DALGANA" PAYLAŞIMI

    Partiye katılanlar o anları “Korona bak dalgana kardeşim” notuyla bir de sosyal medyada paylaştı. Polis ve belediye ekiplerinin kuralları hiçe sayan partinin yapıldığı mekan için harekete geçtiği öğrenildi.

    Cihangir parti

    Cihangir parti

    Cihangir parti

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