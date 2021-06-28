Hava sıcaklığını 30’u bulduğu Kars’ta, sıcaktan bunalan Karslılar serinlemek için soluğu Çıldır Gölü’nde aldı.

Kars, son yılların en sıcak yazını yaşıyor.

Hava sıcaklığının 30 dereceyi gördüğü kentte vatandaşlar serinlemek için Çıldır Gölü’ne akın ediyor.

Çoluğunu çocuğunu alan aileler, Kütük Ev bölgesine geliyor.

EN ÇOK KADINLAR VE ÇOCUKLAR SUYA GİRİYOR

Burada çam ağaçları arasında bir süre dinlenen vatandaşlar daha sonra kendilerini buz gibi Çıldır Gölü’nün sularına bırakıyor.

Göle serinlemek üzere girenlerin çoğunluğunu ise kadın ve çocuklar oluşturuyor.

Çıldır Gölü, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor ViDEO

“HAVA ÇOK SICAK”

Ege ve Akdeniz kıyılarını aratmayan Çıldır Gölü’ne keyifli vakit geçirmek için geldiğini ifade eden vatandaşlar, “Geçen yıla göre hava sıcaklığı daha fazla, serinlemek için, çimmek için buraya geldim.” dedi.

Havanın çok sıcak olduğunu belirten vatandaşlar, “Kars merkezde oturuyoruz. Bu yıl geçen sıcaklıktan dolayı kendimizi serinlemek için Çıldır Gölü’ne attık. Göl, yer altı kaynaklarından çıkan sularla besleniyor. Yüzdüğünüz zaman o su salyası gibi durumlar oluşmuyor. Yosun yok, daha güzel, daha serin.” diye konuştular.