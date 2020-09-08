Çılgın Sayısal Loto 7 Eylül 2020 sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto 7 Eylül 2020 çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan Sayısal Loto'da büyük ikramiye kazanan numara belli oldu. Sayısal Loto sonuçları..

Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi talihlileri, Milli Piyango 'Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı' merak ediyor.

7 Eylül 2020 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan Sayısal Loto'da büyük ikramiye kazanan numara belli oldu. Sayısal Loto tutkunları bilet sorgulama işlemi yapıyor.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Sayısal Loto çekilişini dün akşam gerçekleştirdi.

Sayısal Loto çekişine katılan vatandaşların merak ettiği bir konu da 'Sayısal Loto çekiliş günleri değişti mi? Sayısal Loto çekilişleri hangi günlerde yapılacak?' oldu...

İşte Sayısal Loto çekiliş günleri...

Normalde Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişleri artık yapılmayacak. Artık Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü Çılgın Sayısal Loto çekilecek.

7 EYLÜL 2020 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

İşte noter huzurunda gerçekleştirilen 7 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 7 EYLÜL 2020: 71 - 73 - 57 - 30 - 35 - 77 + 24 (JOKER)

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KUPONU NASIL OLUŞTURULUR?

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangoonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

ÇILGIN SAYISAL LOTO'DA KAZANMA ORANI NEDİR?

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

SAYISAL LOTO KAÇ TL İLE OYNANIR?

Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.

KİMLER SAYISAL LOTO OYNAYABİLİR?

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.