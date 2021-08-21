Cilo Dağları'ndaki buzullar, küresel ısınma nedeniyle eriyor

Hakkari'de, Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan Uludurok'un yer aldığı Cilo Dağları'ndaki buzulların, iklim değişikliği ve hava şartları nedeniyle gittikçe küçüldüğü gözlendi.

Cumhurbaşkanı kararı ile "Milli Park" ilan edilen Hakkari ve Yüksekova arasındaki Cilo Dağları'nın eteklerindeki Türkiye'nin en büyük vadi buzulunda küresel ısınma nedeniyle yaşanan değişim dikkati çekiyor.

Son yıllarda yerli ve yabancı doğaseverlerin uğrak noktası haline gelen buzuldaki erime bölgeyi ziyaret eden bilim insanları tarafından kayıt altına alınıyor.

ÖĞRETMENLER GÖZLEMLEDİ

Bu kapsamda kente gelen Türk Coğrafya Kurumu üyelerinden oluşan bir grup öğretmen, buzulların olduğu alanda incelemelerde bulundu, yaşanan değişimi gözlemledi.

Geçen ay da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve Türk Coğrafya Kurumu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Ertek başkanlığında kent merkezi ve Yüksekova ilçesinin farklı bölgelerinde 5 günlük arazi çalışması yürüten öğretmenler, elde ettikleri bulguları rapor haline getirerek üyesi oldukları kuruma sunacak.

Türkiye'nin en büyük vadi buzulu küresel ısınma nedeniyle eriyor VİDEO

"BÖYLE BİR BUZUL TÜRKİYE'NİN HİÇBİR YERİNDE YOK"

Türk Coğrafya Kurumu üyesi Engin Ulus, geçen ay da bölgeye geldiklerini ve buzulların o günden bu yana daha çok eridiğini söyledi.

Buzullardaki çatlakların genişlediğini ve şelalenin dibindeki büyük buz kütlesinin tamamen eridiğini gözlemlediklerini belirten Ulus, şunları kaydetti:

"Bu bizim için üzücü bir durum. Bu coğrafya muazzam. Dünyanın birçok bölgesinde böyle bir dağ sırası yok. Arıcılık hayvancılık bir kenara, ekoturizm buranın ekonomisine büyük bir ivme kazandırabilir. Bunu değerlendirmek lazım. Böyle bir buzul Türkiye'nin hiçbir bölgesinde yok. Türkiye'nin en büyük vadi buzulu. İnsanlar buzulları görmek için Antarktika'ya, İzlanda'ya, Patagonya'ya gidiyor. Ülkemizde uçakla iki saatte gelip buzulları görmek mümkün."





"BUZULLARDA GÖZLE GÖRÜLEBİLEN ÇOK HIZLI BİR ERİME VAR"

Öğretmenlerden Gazi Kotan ise bölgeye tekrar gelerek incelemelerde bulunduklarını ifade ederek, "Çok büyük çatlaklar oluşmuş. Buzullarda gözle görülebilen çok hızlı bir erime var. İklim değişikliğinin etkilerini burada bariz şekilde görebiliyoruz. İklim değişikliğinin birçok şeye etkisi var. Kuraklık, yağış rejimlerinin değişmesi, aşırı yağışlar. Kastamonu'da gördüğümüz gibi ya da orman yangınlarının artması. Bunların ekolojiye de etkisi oluyor. Buzullar da bunun somut gözlemini yapabiliyoruz. Burası önemli bir alan. Görülmesi gereken yerler." diye konuştu.

Büşra Körpe de buzulu ilk defa gördüğünü dile getirerek, "Umarım gelecek nesiller de burayı görebilir. Ama buzulların önümüzdeki 20, belki de 50 yıllık süreçte tamamen yok olma tehlikesiyle bile karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz." dedi.

Gruba rehberlik eden doğasever Emin Noyan da yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ilgi gösterdiğini söyleyerek, buzulların erimesinden üzüntü duyduklarını, herkesin çevreye duyarlı davranması gerektiğini ifade etti.