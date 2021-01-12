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    Çorlu'da tuvaletten girilen derneğe kumar baskını

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, erkekler tuvaletindeki gizli kapıdan girilen dernekte kumar oynarken yakalanan 14 kişiye toplam 44 bin 200 TL ceza yazıldı.
    • DHA
    • 12.01.2021 - 15:39
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 16:13
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    Çorlu'da tuvaletten girilen derneğe kumar baskını

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında ilçede bulunan dernek binalarını kontrol etti.

    Kontrol sırasında bir dernekte, bitişiğindeki erkekler tuvaletine yapılan gizli kapıdan girildiği belirlendi.

    44 BİN 200 TL CEZA KESİLDİ

    Lokale duzenlenen operasyonda 14 kişi, kumar oynarken yakalandı. Çok sayıda kumar malzemesi ele geçirilen lokalde, kumar oynayan 14 kişiye 44 bin 200 TL ceza uygulandı.

    Lokal mühürlenerek, kapatıldı.

    Çorlu da tuvaletten girilen derneğe kumar baskını #1

    Çorlu da tuvaletten girilen derneğe kumar baskını #2

    Çorlu da tuvaletten girilen derneğe kumar baskını #3

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