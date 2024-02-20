Çorum'da 16 yaşındaki genç, bıçaklı saldırıda ağır yaralandı Çorum’da bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki genç, hastanede tedavi altına alındı.

İHA

Çorum'da Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi’nde, 16 yaşındaki M.T.B. kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Ağır yara alan genç ameliyata alındı

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Aldığı bıçak darbeleriyle bacak ve göğüs altından yaralanan genç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Bıçaklama olayını gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi hakkında yakalama çalışması başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)