Çorum'da kaza yapan zırhlıdan dökülen altınlar aranıyor

Çorum'da altın taşıyan zırhlı hafif ticari aracın elektrik direğine çarpıp tarlaya uçmasıyla 2 kişi yaralanırken, araçtan çevreye saçılan altınların bulunması için dedektörle arama başlatıldı.

Dün öğlen saatlerinde Çorum-Sungurlu karayolu 5’inci kilometresinde meydana geldi. Atın taşıyan zırhlı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, elektrik direğine çarpıp, takla atarak tarlaya uçtu.

ALTINLAR KAZA MAHALLİNE SAÇILDI

İsmi açıklanmayan sürücü ve güvenlik görevlisinin yaralandığı kazada, araçtan çevreye altınlar saçıldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza yapan zırhlı araç da çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

KAYIP ALTINLAR ARANIYOR

Araçtan saçılan altınlardan bir kısmının kayıp olduğu belirlendi. Kaza yeri şeritle çevrilerek kimse yaklaştırılmadı Bir kuyumcuya ait olduğu öğrenilen ve miktarı açıklanmayan kayıp altınlar, dedektörle aranıyor. Ekipler, dedektörle otların arasını tarıyor.

İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

"ÇOK ŞAŞIRDIM, BAKMAYA GELDİM"

Kazanın olduğu bölgede bağ evi bulunan Nacmi Kurt (72) “Ben Sungurlu ilçe merkezinde oturuyorum. Bağ evimin hemen karşısına içi altın dolu bir aracın uçtuğu söylendi. Çok şaşırdım. Şu an ona bakmaya geldim” dedi.