Çorum'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil tır parkına daldı

Sungurlu-Ankara yolu 6. kilometresinde meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü köpeğe çarpmamak için manevra yapınca tır parkına girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Sungurlu-Ankara yolu 6. kilometresinde meydana gelen olayda, Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan 55 YE 335 plakalı otomobil, iddiaya göre köpeğe çarpmamak için dinlenme tesisine daldı.

Otomobil sürücüsü yaralandı

Hurdaya dönen araçta yaralanan bayan sürücü, kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA'nın haberine göre, kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.