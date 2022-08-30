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    Çorum'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil tır parkına daldı

    Sungurlu-Ankara yolu 6. kilometresinde meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü köpeğe çarpmamak için manevra yapınca tır parkına girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.
    • 30.08.2022 - 00:28
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    Çorum'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil tır parkına daldı

    Sungurlu-Ankara yolu 6. kilometresinde meydana gelen olayda, Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan 55 YE 335 plakalı otomobil, iddiaya göre köpeğe çarpmamak için dinlenme tesisine daldı.

    Otomobil sürücüsü yaralandı

    Hurdaya dönen araçta yaralanan bayan sürücü, kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    İHA'nın haberine göre, kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

    Çorum da köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil tır parkına daldı #1


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