Çorum'da polis, yaşlı kadını sırtında 5 kat taşıdı
- AA
- 23.12.2020 - 00:54
- Güncelleme : 23.12.2020 - 00:59
Çorum kent merkezindeki evinde rahatsızlanan 85 yaşındaki Müzeyyen Kahramantekin, ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavisinin ardından evine gitmek isteyen yaşlı kadını, talebi üzerine hastanedeki polis ekibi yaşadığı apartmana kadar ekip otosuyla götürdü.
SIRTINDA 5 KAT YUKARIYA TAŞIDI
Apartmandaki asansörün arızalı olduğunu gören polis memuru Hasan Başpınar, yaşlı kadını sırtına alarak 5'inci kattaki dairesine kadar çıkardı.
Polis memurunun fedakar davranışı, diğer apartman sakinleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Çorum'da polis, yaşlı kadını sırtında 5 kat taşıdı İZLE
SÜLEYMAN SOYLU SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Polis memurunun takdir toplayan davranışının fotoğrafının sosyal medyada yayılmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından fotoğrafları paylaştı.
Soylu, gül ve alkış görseline yer verdiği paylaşımında "Türk polisi... Kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar..." ifadesini kullandı.