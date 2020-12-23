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    Çorum'da polis, yaşlı kadını sırtında 5 kat taşıdı

    Çorum'da bir polis memurunun 85 yaşındaki hasta kadını 5'inci kattaki evine sırtında taşıması takdir topladı.
    • AA
    • 23.12.2020 - 00:54
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 00:59
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    Çorum'da polis, yaşlı kadını sırtında 5 kat taşıdı

    Çorum kent merkezindeki evinde rahatsızlanan 85 yaşındaki Müzeyyen Kahramantekin, ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Tedavisinin ardından evine gitmek isteyen yaşlı kadını, talebi üzerine hastanedeki polis ekibi yaşadığı apartmana kadar ekip otosuyla götürdü.

    SIRTINDA 5 KAT YUKARIYA TAŞIDI

    Apartmandaki asansörün arızalı olduğunu gören polis memuru Hasan Başpınar, yaşlı kadını sırtına alarak 5'inci kattaki dairesine kadar çıkardı.

    Polis memurunun fedakar davranışı, diğer apartman sakinleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

    Çorum'da polis, yaşlı kadını sırtında 5 kat taşıdı İZLE

    SÜLEYMAN SOYLU SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

    Polis memurunun takdir toplayan davranışının fotoğrafının sosyal medyada yayılmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından fotoğrafları paylaştı.

    Soylu, gül ve alkış görseline yer verdiği paylaşımında "Türk polisi... Kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar..." ifadesini kullandı.

    Çorum da polis, yaşlı kadını sırtında 5 kat taşıdı #1

    Çorum da polis, yaşlı kadını sırtında 5 kat taşıdı #2

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