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İHA

Çorum'da Çatal Havuz 17. Sokak'ta, Fatih Caddesi'nde polis ekipleri tarafından yapılan denetim sırasında, "dur" ihtarına uymayan 16 yaşındaki A.T. aracıyla kaçmaya başladı.

Polis ekipleri tarafından takibe alınan A.T., Çatal Havuz 17. Sokak'ta aracı durdurularak yakalandı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 50 BİN TL CEZA

A.T. polis merkezine götürülürken, sokağa gelen yakınları polis ekiplerini işlem yapmamaları için ikna etmeye çalıştı.

Polis ekipleri tarafından araca ve sürücüye toplam 50 bin TL cezai işlem uygulandı.