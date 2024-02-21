Çorum'da silahla vurulan şahıs tedavi altına alındı

İHA
Çorum'da Ulukavak Mahallesi Namazgah Parkı yakınlarında bulunan bir camii inşaatında Murat K. (27), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vurularak ayağından yaralandı.
Yaralı şahıs tedavi altında
Yaralı halde kendi imkanları ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Murat K. tedavi altına alındı.
Olay yeri inceleme ekipleri tarafından belirtilen bölgede yapılan herhangi bir bulguya rastlanmadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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