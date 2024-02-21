Çorum'da silahla vurulan şahıs tedavi altına alındı Çorum’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vurulan şahıs kendi imkanları ile gittiği hastanede tedavi altına alındı.

İHA

Çorum'da Ulukavak Mahallesi Namazgah Parkı yakınlarında bulunan bir camii inşaatında Murat K. (27), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vurularak ayağından yaralandı.

Yaralı şahıs tedavi altında

Yaralı halde kendi imkanları ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Murat K. tedavi altına alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından belirtilen bölgede yapılan herhangi bir bulguya rastlanmadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)