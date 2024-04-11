Çorum'da yol verme kavgasında ortalık karıştı Alaca ilçesinde yol verme tartışması neticesinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı..

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İHA

Çorum'da yaşanan trafik kavgasında kan aktı..

Alaca ilçesi Zile Caddesi'nde meydana gelen olayda, iki sürücü arasında yol verme meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine sürücülerin arkadaşları da kavgaya dahil oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

3 kişi yaralandı

Kavgada yaralanan İ.Y.Ş. (18), M.P. (22) ve İ.B. (23), Alaca Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

6 gözaltı

Hastaneye götürülen ve kavgaya karışan 6 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)