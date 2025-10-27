Cudi Dağı’nda 100 kişiyle Cumhuriyet yürüyüşü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal öncülüğünde Cudi Dağı Sefine bölgesinde bir araya gelen yaklaşık 100 kişi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yürüyüşe başladı.

DAĞIN ZİRVESİNDE TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Yürüyüşçüler, Cudi Dağı’nın zirvesine ulaştığında Türk bayrağını açarak etkinliği simgesel bir şekilde taçlandırdı.

Grup, daha sonra Şehitlik Anıtı’nı ziyaret etti, saygı duruşunda bulundu ve şehitler için dualar etti.

"CUDİ DAĞI ÇOK ÖZEL BİR YER"

Kaymakam Partal, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 100 kişilik bir grupla Cudi Dağı’na çıktık. Cudi Dağı hem manevi hikayesi hem de doğal güzellikleriyle çok özel bir yere sahip." ifadelerini kullandı.