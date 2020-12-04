Hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na dava açan Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'na nasıl konuşulur, bunu öğrenmesi lazım" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. Konuya değinen Erdoğan, Kılıçdaroğlu için "Edep denilen bir şey var. Haddini bilmesi lazım." dedi.

Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"HUKUK İÇERİSİNDE GEREKLİ HESAP SORULMALI"

"Şu anda Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan bir kişi olarak her şeyden önce eleştiri değil, hakaret seviyesine çıkan ifadeleriyle hukuk içerisinde tabi ki bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı davayla ilgili konuştu VİDEO

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"NASIL KONUŞULUR, BUNU ÖĞRENMESİ LAZIM"

Avukatlarım şu anda hukuk dairesinde gereken neyse bunun hesabını bu şahsa soruyorlar. Olay budur. Çünkü edep denilen bir şey var. Haddini bilmesi lazım. Bu ülkede Cumhurbaşkanı'na, Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur, nasıl oraya mesajlar verilir. Bunu da öğrenmesi lazım. Şu anda avukatlarımın yaptığı budur."

"TABANINA SAHİP OLAMIYOR"

"Temiz belediyecilik, ahlaki belediyecilik... Bu tür şeyleri konuşan bu zat, ne yazık ki tabanına, seçtiği elemanlarına sahip olamadığını çok açık net ortaya koymuş vaziyettedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin bir defa şirazesi kaybolmuştur VİDEO

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"CHP ŞİRAZESİNİ KAYBETTİ"

Şu anda İstanbul İl Başkanlığı'nı yürüten bayan, çok ciddi bir cezai durumla karşı karşıyadır ve istinaftadır. Buradan da ne çıkacağı belli değildir. Şu çok açık, net ortadadır: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir defa şirazesi kaybolmuştur. Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışıyla CHP, istikametini kaybetmiştir. Bu istikametini bu saatten sonra toplaması da çok zordur.

"CHP KENDİNİ TOPARLAYAMAYACAKTIR"

Terör örgütleriyle dirsek dirseğe, kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyen bir CHP ile bu dönemde tanıştık. Burayla bir şeyler oluşturmaya gayret eden CHP, bundan sonraki süreçte de inanıyorum kendisini toparlayamayacaktır."





500 BİN LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT DAVASININ GEREKÇESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından açılan davanın dilekçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin 1 Aralık 2020'deki TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında "bir bütün olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişiliğini hedef aldığı, asılsız ve dayanaksız ithamlarla Erdoğan'ın kişilik haklarını ağır şekilde ihlal ettiği" belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun 500 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmesi istendi.