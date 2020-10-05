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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'i kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
    • AA
    • 05.10.2020 - 20:58
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 20:58
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'i kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

    BAKAN AKAR DA HAZIR BULUNDU

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 19.55'te başladı ve 1 saat sürdü.

    Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk de yer aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'i kabul etti VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg i kabul etti #1

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