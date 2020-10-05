Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
- AA
- 05.10.2020 - 20:58
- Güncelleme : 05.10.2020 - 20:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
BAKAN AKAR DA HAZIR BULUNDU
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 19.55'te başladı ve 1 saat sürdü.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'i kabul etti VİDEO