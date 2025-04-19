Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u tebrik etti

AA

1.Lig'de mücadele eden Kocaelispor, 16 yılın ardından Süper Lig'e çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başarısından ötürü Kocaelispor için tebrik mesajı paylaştı.

"TÜM KOCAELİSPOR CAMİASINI YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "16 yılın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u ve taraftarıyla birlikte tüm Kocaelispor camiasını yürekten tebrik ediyorum. Kocaelili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.