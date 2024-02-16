Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına taziye ziyareti

AA

AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, İstanbul'da karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı esnada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşamını yitiren Baltacı için AK Parti İl Başkanlığına taziye ziyaretinde bulundu.

"Vefasını üzerimizden hiç eksiltmeyen Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı ve hürmetlerimizi sunarız"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kutlu davamızda yıllardır beraber yol yürüdüğümüz değerli arkadaşımız Fatma Sevim Hanımefendi'nin taziyesi için İstanbul İl Başkanlığımıza teşrif eden, her zaman varlığıyla bizlere yol gösteren, vefasını üzerimizden hiç eksiltmeyen kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi şükranlarımızı ve hürmetlerimizi sunarız."