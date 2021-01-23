Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AYM'ye üye ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay 12'inci Ceza Dairesi üyesi İrfan Fidan'ı Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçti.

Anayasa Mahkemesi'nde bulunan boş üyelik için Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda seçim yapılmıştı.

Seçimde, Yargıtay 12. Ceza Dairesi üyesi İrfan Fidan, 8. Ceza Dairesi Üyesi Nevzat Özsoy ve 17. Hukuk Üyesi Mustafa Erol en çok oyu alan üç isim olmuştu.

İRFAN FİDAN, AYM ÜYESİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu üç isimden İrfan Fidan'ı AYM üyeliğine seçti.

YAKUP MOĞUL, ADALET BAKAN YARDIMCISI OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan başka bir kararla ise Adalet Bakan Yardımcılığı'na Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup Moğul atandı.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne ise Ali Öztürkmen uygun görüldü.

Ayrıca Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi görevden alınırken bu suretle boşalan Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’ne Yunus Alkaç getirildi.

DANIŞTAY'A ATAMALAR

Danıştay Üyeliği’ne ise Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Hümeyra Ergin Ercan seçildi.

Ayrıca Karara göre Danıştay Üyeliği’ne, Hakimler Savcılar Genel Kurulunca belirlenen, Ankara, Konya ve Gaziantep Bölge İdare Mahkemeleri Başkanları sırasıyla Fatih Zencirci, Mustafa Nafiz Acar ve Yüksel Navdar seçildi.