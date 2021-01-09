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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit askerin annesine taziye

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik’in annesi Aynur Çelik ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek başsağlığı diledi.
    • İHA
    • 09.01.2021 - 23:30
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit askerin annesine taziye

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik’in annesi Aynur Çelik ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    "KANI YERDE KALMAYACAK"

    Erdoğan, görüşmede Aynur Çelik’e oğlu Mehmet Çelik’in şehadeti dolayısıyla taziyelerini iletti. Şehit Mehmet Çelik’e Allah’tan rahmet, ailesine baş sağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin kanının yerde bırakılmayacağını ifade etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit askerin annesine taziye #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit askerin annesine taziye #2

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