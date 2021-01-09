Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit askerin annesine taziye

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Mesut Özil transferi için sponsor desteği

Diyarbakır'da 1 askerimiz şehit oldu

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

Murat Kurum'dan Ali Öztunç'a: Bu zihniyet tam da CHP'ye yakışır

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