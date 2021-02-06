Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine Aygün Attar atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine atanan isim belli oldu. Atamayla ilgili karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

AYGÜN ATTAR ATANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 21'inci maddesi gereğince Prof. Dr. Aygün Attar atandı.

Azerbaycan doğumlu Attar, 2019'da Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı görevine getirildi.

AYGÜN ATTAR KİMDİR?

Attar, 16 Nisan 1962 tarihinde Kubadlı, Azerbaycan'da dünyaya geldi. 1986 senesinde Bakü Devlet Üniversitesi'ni bitirdi.

1994 yılında doçent, 2003 yılında profesör kadrosuna atandı. Prof. Dr. Attar, Çeşitli akademik görevlerin ardından, 2007 yılında göreve başladığı Giresun Üniversitesi'nde 2010 yılına kadar Rektör yardımcılığı yaptı.

Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığı görevini de yürütmüş olan Attar, 28 Mart 2012 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Giresun Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı.

Türkiye ve Jeopolitik, Türk-Ermeni İlişkileri, Yakındönem Orta Asya Tarihi, Transkafkasya Tarihi, Genel Türk Tarihi, Rusya Tarihi, Yakın dönem Orta Doğu Tarihi ve Dış Türkler konularında uzmanlaşan Aygün Attar, Rusça, İngilizce ve Farsça dillerine hakimdir. Attar, evli ve üç çocuk sahibidir.