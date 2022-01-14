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    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına uzman yardımcıları alınacak

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına sınavla 30 iletişim uzman yardımcısı alınmasına dair karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • AA
    • 14.01.2022 - 06:58
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    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına uzman yardımcıları alınacak

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, ön eleme yazılı (çoktan seçmeli), alan bilgisi yazılı ve sözlü olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilecek sınavla 30 iletişim uzman yardımcısı alımı yapılacak.

    ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

    Adaylarda, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme, iktisat, iletişim fakültelerinden, mühendislik fakültelerinin bilgisayar mühendisliği bölümlerinden, ilgili fakültelerin psikoloji, antropoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, halkbilim, insan ve toplum bilimleri bölümlerinden mezun olma şartı aranacak.

    BAŞVURU TARİHLERİ 24 0CAK - 4 ŞUBAT ARASI

    KPSS şartı aranmayan sınava başvurular, 24 Ocak-4 Şubat döneminde Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi web sitesi "https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr" üzerinden yapılacak.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına uzman yardımcıları alınacak #1


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