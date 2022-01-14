Haberler

İç Haber

Cumhurbaşkanlığı'ndan riskli ve yenileme alanı kararları

Cumhurbaşkanlığı'ndan riskli ve yenileme alanı kararları

Kayseri'de bir bölgenin "riskli alan" ilan edilmesine, Konya'da bir bölgenin de "yenileme alanı" olarak belirlenmesine karar verildi.