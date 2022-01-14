Cumhurbaşkanlığı'ndan riskli ve yenileme alanı kararları
Kayseri'de bir bölgenin "riskli alan" ilan edilmesine, Konya'da bir bölgenin de "yenileme alanı" olarak belirlenmesine karar verildi.
- AA
- 14.01.2022 - 04:51
Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi sınırları içinde bulunan bir alan, riskli alan ilan edildi.
KONYA'DA BİR BÖLGE YENİLEME ALANI İLAN EDİLDİ
Konya'nın Karatay ilçesi Akçeşme, Kerimdedeçeşme ve Sarıyakup mahalleleri sınırları içinde yer alan bir bölge de yenileme alanı olarak belirlendi.
Kararlarda, riskli alan ilan edilen ve yenileme bölgesi olarak belirlenen yerlerin kroki, sınır ve koordinatlarına da yer verildi.