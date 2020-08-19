Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, koronavirüsten hayatını kaybetti

Konya’da koronavirüs tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz yaşamını yitirdi.

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde koronavirüs tedavisi gören, bir süredir tedbiren uyutulan 46 yaşındaki Halit Oflaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberini alan sevenleri, sosyal medya paylaşımlarıyla Oflaz’ın ailesine baş sağlığı diledi.

DUALARINIZI BEKLİYORUM DEMİŞTİ

Oflaz, hastalığa yakalanmasının ardından 3 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Allah’a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Evli ve 4 çocuk babası Oflaz, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Çumra ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilmişti.