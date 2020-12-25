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    D100 karayolundaki merdiven kaldırıldı

    İstanbul’un ulaşımının ana damarlardan biri olan D-100 karayolundaki ilginç merdiven, gelen tepkilerin ardından kaldırıldı.
    • İHA
    • 25.12.2020 - 12:54
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 12:58
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    D100 karayolundaki merdiven kaldırıldı

    İstanbul trafiğinin yoğun olarak yaşandığı, D-100 karayolu üzerinde bulunan Göztepe köprüsündeki merdiven görenleri hayrete düşürdü.

    TEPKİ TOPLADI

    Merdivenin hangi amaçla ve ne zaman yapıldığı bilinmezken, sosyal medyada büyük tepki toplamasının ardından jet hızıyla kaldırıldı.

    Merdiveni ilk defa gören vatandaşlar, D-100 karayoluna inerek minibüslere bineceğini zannediyordu.

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