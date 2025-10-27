Dalış eğitmeninden Çanakkale Boğazı'nda 36 saatlik rekor denemesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun (TSSF) CMAS ve SSI dalış eğitmenliklerine sahip Mazlum Kibar (32), 2011 yılında başladığı dalış tutkusunu 2015’ten bu yana profesyonel olarak sürdürüyor.

Kibar şimdi, Çanakkale Boğazı Saros Körfezi’nde gerçekleştireceği 36 saatlik dalış denemesiyle dünya rekoru kırmaya hazırlanıyor.

SOĞUK SUDA 36 SAATLİK REKOR DENEMESİ

Kibar, 17 Mart 2026 tarihinde su sıcaklığının 15 derece ve altına düştüğü Saros Körfezi’nde suyun altına girecek.

Hedefi, 36 saat boyunca suyun altında kalarak Guinness Dünya Rekoru kırmak.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde karaya çıkarak bu özel günde Türkiye’ye bir “zafer” daha armağan etmek istiyor.

"36 SAAT KALACAĞIMA İNANIYORUM"

Rekor denemesi öncesi hazırlıklarını sürdüren Mazlum Kibar, soğuk suya dayanıklılığını artırmak için yoğun antrenman yaptıklarını söyledi:

Ekibimle birlikte her gün uzun süreli dalışlar gerçekleştiriyoruz. Soğuğa karşı direncimizi artırmak için evde buz dolu küvete girip kalış sürelerimizi uzatıyoruz. 36 saat suyun altında kalacağıma inanıyorum. Asıl mesele, soğuğa karşı mücadeleyi doğru yönetmek.

"DÜNYA REKORUNU KIRIP ÜLKEMİZE ARMAĞAN EDECEĞİZ"

Kibar, Guinness onaylı bu denemeyle Türkiye’nin adını uluslararası arenada duyurmayı hedefliyor:

18 Mart 2026’da suya girip yaklaşık 36 saat boyunca suyun altında kalacağız. Bu süreçte suyumuzu içecek, yemeğimizi yiyecek, uykumuzu uyuyacağız. 36 saatin sonunda dünya rekorunu kırıp ülkemize armağan edeceğiz.

"ÇANAKKALE'YE BİR ZAFER DAHA ARMAĞAN EDECEĞİZ"

Mazlum Kibar, bu rekorla hem Çanakkale ruhuna saygı göstermek hem de Türkiye’nin adını yeniden dünya gündemine taşımak istiyor:

Karada hiçbir canlı suyun altında uzun süre yaşayamaz. Biz bu sınırı zorlayarak ‘karadaki bir insan suyun altında en uzun ne kadar kalabilir?’ sorusuna yanıt arıyoruz. Amacım, 18 Mart Zaferi’nde Çanakkale’ye bir zafer daha kazandırmak.

10 YILDIR MONT GİYMİYOR: "SOĞUĞA DİRENCİ BU ŞEKİLDE GELİŞTİRDİM"

Kibar, soğuk suya dayanıklılığını artırmak için yıllardır özel bir yaşam disiplini uyguladığını da anlattı:

“Aslında hazırlık sürecim 2015’te başladı. O zamandan beri mont giymiyorum. Kışın herkes ‘üşümez misin?’ diye bakıyor ama bu da rekora hazırlığın bir parçasıydı.”

SAROS KÖRFEZİ'NDEKİ MÜSİLAJ SORUNUNA DİKKAT ÇEKECEK

Kibar, rekor denemesiyle yalnızca bir başarı elde etmeyi değil, Saros Körfezi’nde yaşanan müsilaj tehlikesine de dikkat çekmeyi amaçlıyor:

İlk dalışımı Saros Körfezi’nde yaptım. Şimdi o sular müsilaj tehdidi altında. Marmara’dan gelen kirlilik burayı da etkiliyor. Eğer önlem alınmazsa bu doğal güzellik yok olacak. Ben bu rekorla hem denizlerimizin korunmasına dikkat çekmek hem de su altındaki canlı yaşamının önemini hatırlatmak istiyorum.

"BU MÜCADELE, ARTIK SADECE SAVAŞ ALANLARINDA DEĞİL"