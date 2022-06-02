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    Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanı Yardımcısı Uğur Kuş getirildi

    Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından Genel Kurulunca Danıştay Üyeliğine seçilenler kararı Resmi Gazete yayınlandı. Karara göre Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanı Yardımcısı Uğur Kuş seçildi.
    • 02.06.2022 - 04:24
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 04:25
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    Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanı Yardımcısı Uğur Kuş getirildi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan karar Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155'inci maddesi ile 2575 sayılı Danıştay Kanunun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince gerçekleşti.

    Danıştay Genel Kurulu Resmi Gazete’de

    Resmi Gazete'de yayınlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından Genel Kurulunca Danıştay Üyeliğine seçilenler hakkında karara göre, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Konya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan, Danıştay Üyeliğine seçildi.

    İHA'nın haberine göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Akın Gürlek atandı.

    Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanı Yardımcısı Uğur Kuş getirildi #1


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