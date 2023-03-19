Darende’de sağanak heyelanlara neden oldu Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’nın Darende ilçesinde, heyelan nedeniyle bir mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Malatya’nın Darende ilçesinde bir haftadır etkisini sürdüren yağış nedeniyle Hacılar Şeyhli Mahallesi yolunda akşam saatlerinde heyelan meydana geldi.

Başka bir bölgedeki heyelanda ise yollara kayalar düştü.

Yolun güzergahı değiştirildi

Emniyet ekipleri, heyelan bölgesinde tedbir alarak vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılan incelemede, daha önce de heyelan oluşan yolun güzergahının değiştirilmesine karar verildi.

Depremlerden dolayı da kayalar oynadı

Hacılar Mahalle Muhtarı Müslüm Kaçaman, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yolun zarar gördüğünü söyledi.

Şiddetli yağışlardan dolayı mahallede farklı zamanlarda da heyelan olduğunu anlatan Kaçaman, “Depremlerden dolayı kayalar da oynamıştı. Yağışlardan dolayı da heyelan oluştu. Yolumuz şu an kapandı. AFAD ekipleri yaptığı inceleme sonucu burasını heyelan bölgesi ilan etti. Yetkili makamlardan yardım bekliyoruz. Heyelandan kaynaklı herhangi bir can kaybımız yoktur.” dedi.