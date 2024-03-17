DEM'in düzenlediği nevruz etkinliklerinde terör propagandası DEM Parti'nin İstanbul ve Van'da düzenlediği nevruz etkinliklerinde terör propagandası yapıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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AA & Ensonhaber

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Nevruz kutlamaları terör propagandasına dönüştü..

CHP'nin 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak çalışmaları yürütüp Esenyurt ve Mersin'de ortak aday çıkarttığı DEM Parti; Kandil'e selam durmaya, terörist başı Öcalan'a özgürlük istemeye devam ediyor..

Öcalan posteri açıldı

İstanbul Yenikapı'da nevruz adı altında düzenlenen etkinlikte, PKK elebaşı Öcalan'ın posterleri açıldı.

Katılımcılar ellerinde DEM Parti ve PKK paçavralarını sallayarak sloganlar attı.

Gözaltına alındılar

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı etkinlik alanına katılımcılar, güvenlik noktalarından geçerek girdi.

Bu sırada polise zorluk çıkaran kişiler gözaltına alındı.

Van'da "Biji serok kürdistan" sloganları

Öte yandan Van'da da PKK güzellemeleri yapıldı.

"Biji serok Apo” ile "Biji serok kürdistan" sloganları atan grup, teröristbaşı Öcalan propagandası yaptı.

Etkinlik alanında toplanan kadınların da "dağlara gel dağlara" şarkısıyla halay çekmeleri de kameralara yansıdı.