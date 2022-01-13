Demre’deki Akdenizli Noel Baba heykeli, yeniden yerine yerleştirildi

Noel Baba Meydanı'nda 2017 yılında yenileme çalışmaları sırasında bir depoya kaldırılan Akdenizli Noel Baba heykeli, 5 yıl sonra yeniden yerine konuldu.

Antalya'nın Demre ilçesindeki Noel Baba Meydanı'nda dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın, Demre'de yaşayan Noel Baba'nın kalın, kırmızı giysiler içinde olamayacağı tezinden yola çıkılarak heykeltıraş Necdet Can tarafından yapılan heykel, 25 Aralık 2008'de törenle açıldı.

Sol omuzunda erkek çocuğu, sağında 1,65 santimetre uzunluğunda kız çocuğu ve kaidesi ile 3,45 metre boyundaki heykelde, çocukların elindeki hediye paketiyle Noel Baba'nın yardımseverliği ön plana çıkarıldı.

Meydandaki Noel Baba heykeli, geçen süreçte Demre'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

İKİ İSİMDEN TEPKİ GELDİ

Heykel, 2017 yılında Noel Baba Meydanı'nda yapılan yenileme çalışmaları sırasında depoya kaldırıldı.

2019'da eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Noel Baba Vakfı Başkanı Muammer Karabulut, heykelin yerine konulmamasına tepki gösterdi.

Dönemin Antalya Valisi Münir Karaloğlu da heykelin yerine konmasını istedi.

DEPODAN ÇIKARILDI

Akdenizli Noel Baba heykeli, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya'nın girişimiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince depodan çıkarıldı.

Meydana getirilen heykel yerine konuldu.

“DEMRE İÇİN YAPILMIŞ ÖZEL VE ÖZGÜN BİR ÇALIŞMA”

Demre'de yaşayan eski Kültür ve Turizm Bakanı Günay, “Akdenizli Noel Baba heykeli, Demre için yapılmış özel ve özgün bir çalışma. Noel Baba'nın yardımsever özelliklerini ve Akdenizli kimliğini öne çıkaran, Demre'ye gelen yerli ve yabancı turistlerle, Demreli'nin kabul ettiği bir heykel olmuştu. Sanki bir fotoğraf stüdyosu gibi meydana gelen herkesin önünde fotoğraf çektirdiği bir heykel oldu. Türkiye'nin ve Demre'nin tanıtımına da önemli katkı sağlamıştı. Yerine konması sevindirici. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya ve heykelin konmasını sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.