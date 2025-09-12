Denizbank eylül ayı zamlı emekli promosyonu: İşte güncel tutarlar

Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılan zamların ardından bankalar promosyon kampanyalarını güncelliyor.

Bu süreçte, DenizBank’ın Eylül 2025 emekli promosyonu ödemeleri de merak konusu oldu.

30 Eylül 2025 tarihine kadar geçerli olacak kampanyada, maaşını 3 yıllık taahhüt ile DenizBank’a taşıyan SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri, güncellenen promosyon tutarlarından faydalanabilecek.

Her bankanın promosyon ödemeleri farklılık gösterebiliyor. Peki, DenizBank’ın zamlı promosyonu ne kadar?

İşte 2025 Eylül ayı için geçerli olan DenizBank emekli maaşı promosyon detayları…

TOPLAM 27 BİN TL’YE KADAR ÖDEME

DenizBank, Eylül 2025 emekli promosyon kampanyasıyla dikkat çekiyor. Maaşını DenizBank’a taşıyan veya yeni hesap açan emekliler, toplamda 27 bin TL’ye varan promosyon ve iade fırsatlarından yararlanabiliyor.

12.000 TL’ye varan nakit promosyon, maaş tutarına göre ve bankanın ek ürünlerini kullanmaya başlayan emekliler için 8.000 TL’ye varan ek promosyon, kredi kartı harcamalarına 7.000 TL’ye varan iade fırsatı sunuluyor.

Kampanya, 16 Temmuz – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli. Yeni hesap açan ve 3 yıl boyunca maaş alma sözü veren emekliler ile mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya döneminde sona eren emekliler başvuruda bulunabiliyor.

Ek ürün kampanyalarından yararlanmak isteyenlerin, başvuru sırasında ilgili ürünler için taleplerini iletmeleri gerekiyor.

Denizbank emekli promosyon kampanyası detayları için tıklayınız.