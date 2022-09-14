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    Denizli arka arkaya 4 defa sallandı

    Denizli’de merkez üssü Çal ilçesinde sabah erken saatlerde 4 defa arka arkaya hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.
    • 14.09.2022 - 07:18
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    Denizli arka arkaya 4 defa sallandı

    Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Denizli'de peş peşe 4 deprem olduğunu duyurdu.

    Art arda 4 deprem

    Verilen bilgilere göre; bugün saat 04:10’da 2.9, saat: 04:17’de 1.9, saat 04:22’de 1.6 ve son olarak saat 04:28’de merkez üssü Denizli'nin Çal ilçesinde olan 2.5 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem meydana geldi.

    Can veya mal kaybı yok

    İHA'nın haberine göre, kısa süreli paniğe yol açan depremde her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

    Denizli arka arkaya 4 defa sallandı #1


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