Denizli arka arkaya 4 defa sallandı

Denizli’de merkez üssü Çal ilçesinde sabah erken saatlerde 4 defa arka arkaya hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Denizli'de peş peşe 4 deprem olduğunu duyurdu.

Art arda 4 deprem

Verilen bilgilere göre; bugün saat 04:10’da 2.9, saat: 04:17’de 1.9, saat 04:22’de 1.6 ve son olarak saat 04:28’de merkez üssü Denizli'nin Çal ilçesinde olan 2.5 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem meydana geldi.

Can veya mal kaybı yok

İHA'nın haberine göre, kısa süreli paniğe yol açan depremde her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.



