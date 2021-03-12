Denizli'de bir sürücü köpeği ezmemek için kaza yaptı

Denizli'de bir sürücü köpeği ezmemek için kaza yaptı

Pamukkale'de bir sürücü, önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu çevirince kaldırımda park halinde bulunan 3 araca çarptı.

Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesinde meydana gelen olayda, İnönü caddesinden Çamlık Bulvarı istikametine 20 DZ 168 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan sürücü T.Y’nin önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı.

3 OTOMOBİL,1 MOTOSİKLETE ÇARPTI

Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırımda park halinde bulunan 3 otomobil ve 1 motosiklete çarptı. Yüksek bir gürültü çıkması ile apartmanda bulunan vatandaşlar panikle balkon ve pencerelere çıktı. Kaldırımla bulunan otomobil sahipleri can havliyle araçlarının yanına gitti.

ARABANIN KAYDIĞINI SÖYLEYEN SÜRÜCÜ, AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü T.Y., sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu ve yara almadığı öğrenilen sürücü olay yerinde verdiği ilk ifadesinde, köpeğe çarpmamak için durmaya çalıştığını ancak arabanın kaydığını söylediği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.











