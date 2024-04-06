Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

İHA
Denizli'de Kale ilçesi Gülbağlık Mahallesinde, Emin Emgin idaresindeki traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitirdiği anlaşıldı
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Emgin’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
İtfaiye ekipleri Emgin’in cansız bedeni traktörün altından çıkarttı. Emgin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldıç.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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