Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı
- AA
- 18.07.2021 - 07:33
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, Muhammet Emik yönetimindeki 20 KZ 080 plakalı otomobil, Akalan Mahallesi Sülümen mevkisinde karşı yönden gelen Osman Türk idaresindeki 20 KN 394 plakalı otomobille çarpıştı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Emik'in kullandığı otomobildeki eşi Aygül Emik'in (63) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan diğer kişiler araçlarda sıkıştı.
4'Ü ÇOCUK 9 KİŞİ YARALANDI
Sürücülerle birlikte 4'ü çocuk 9 kişi, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Acıpayam Şubesi ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkartıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Acıpayam ve Denizli'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Kazada ölen Aygün Emik'in cenazesi Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
DÜĞÜNE GİDİYORLARDI
Öte yandan, Emik ailesinin, yakınlarının düğününe gittiği öğrenildi.