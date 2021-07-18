Euro
10.1037
-0.32%
Dolar
8.5173
-0.55%
Altın
496.32
-1.54%
Borsa
1.363
-0.29%
Bitcoin
275.396
1.94%
EXEN Coin
23.36
3.73%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı

    Acıpayam ilçesinde, birinde düğüne gidenlerin olduğu iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
    • AA
    • 18.07.2021 - 07:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı

    Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, Muhammet Emik yönetimindeki 20 KZ 080 plakalı otomobil, Akalan Mahallesi Sülümen mevkisinde karşı yönden gelen Osman Türk idaresindeki 20 KN 394 plakalı otomobille çarpıştı.

    BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Emik'in kullandığı otomobildeki eşi Aygül Emik'in (63) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan diğer kişiler araçlarda sıkıştı.

    4'Ü ÇOCUK 9 KİŞİ YARALANDI

    Sürücülerle birlikte 4'ü çocuk 9 kişi, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Acıpayam Şubesi ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkartıldı.

    Yaralılar, ambulanslarla Acıpayam ve Denizli'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

    Kazada ölen Aygün Emik'in cenazesi Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    DÜĞÜNE GİDİYORLARDI

    Öte yandan, Emik ailesinin, yakınlarının düğününe gittiği öğrenildi.

    Denizli de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı #1

    Denizli de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı #2

    Denizli de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı #3

    Denizli de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir