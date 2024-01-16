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Denizli'de kullanılmayan evde yangın çıktı

Denizli'de kullanılmayan evde yangın çıktı Denizli’de kullanılmayan eski binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Geceyi aydınlatan alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.