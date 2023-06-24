Denizli'de sel felaketinin yaşandığı bölgelerde çalışmalar sürüyor Denizli’de yaşanan sel felaketinde haneleri hasar gören vatandaşların ihtiyaçları Merkezefendi Belediyesi tarafından karşılanıyor. Tahrip olan yolların onarımı da devam ediyor.

İHA

Denizli'de yaşanan sel felaketinin ardından, ilçe genelindeki faaliyetlerine devam eden Merkezefendi Belediyesi, meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilenen mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, hasar gören haneleri tek tek ziyaret ediyor, oluşturulan hasar tespit raporlarına göre vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise tahrip olan ara yolları onarmak için yoğun bir şekilde mesai harcıyor. Yapılan çalışmalarla birlikte sokaklar kullanıma tekrar açılacak.

“Özveri ve titizlikle çalışıyoruz”

Çalışmaları en kısa sürede tamamlayacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan şöyle dedi: