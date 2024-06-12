'Deprem kahini' olarak bilinen Hoogerbeets'dan yeni uyarı: Tokat ve Hatay'a dikkat Deprem tahminleriyle tanınan Frank Hoogerbeets, Tokat ve Hatay bölgelerine yönelik yeni bir uyarıda bulundu. 6 Şubat 2023 depremini tahmin ederek kamuoyunun dikkatini çeken Hoogerbeets, 18 Nisan 2024 tarihinde Tokat'ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremi de saatler öncesinden bildirmişti.

İHA

Özellikle 6 Şubat depreminden sonra tahminleriyle dikkat çeken Avustralyalı araştırmacı Frank Hoogerbeets, yeniden uyarıda bulundu.

6 Şubat depremini 3 gün önceden haber vermişti

6 Şubat 2023 yılındaki depremden üç gün önce "Er ya da geç bu bölgelerde 7,5 büyüklüğünde deprem olacak" şeklinde tweet atan ve haklı çıkan Hoogerbeets, 18 Nisan 2024 tarihinde Tokat'ta gerçekleşen depremi de doğru tahmin etmişti.

18 Nisan 2024 saat 01.39'da “Bugün Batı ve Orta Türkiye'de orta şiddette sarsıntı var. Önümüzdeki birkaç gün içinde daha güçlü sarsıntılar yaşanabilir” diyerek uyarmıştı.

Hoogerbeets'in 01.39'daki uyarısından 16 saat 32 dakika sonra 18:11'i gösterdiğinde Tokat Sulusaray merkezli 5,6'lık depremle sarsıldı.

Tokat ve Hatay'a dikkat çekti

Hoogerbeets, yaptığı son açıklamada Tokat ve Hatay bölgelerine yeniden dikkat çekti.

Hoogerbeets, "İşaretli gölgeler yaklaşık değerdir” diyerek takipçilerini uyardı.

Yöntemlerine 'bilimsel değil' eleştirileri geldi

Deprem tahminleriyle tanınan Hoogerbeets, bilim camiasında da bazı kesimler tarafından tartışma konusu oldu.

Hoogerbeets'in kullandığı yöntemlerin bilimsel dayanağı olmadığına dair görüşler olsa da geçmişte yaptığı bazı doğru tahminler, kamuoyunda büyük ilgi ve tartışmaya neden oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)