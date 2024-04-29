Depremlerin yıktığı Hatay için tasarlanan yeni imar planı "Asrın felaketi" sonrası büyük yıkım ve kayıpların yaşandığı Hatay'ın yeniden ayağa kaldırılması için tasarlanan imar planının detayları açıklandı.

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AA & Ensonhaber

Asrın felaketi olarak anılan 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay, yeniden imar ediliyor.

Hatay'ın yeniden yapılanma planı hazır

24 bin kişinin hayatını kaybettiği, 3 binden fazla binanın yıkıldığı ve 100 bine yakın binanın da hasar gördüğü ve yıkılması gerektiği Hatay'ın yeniden yapılanma planı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Tasarım Vakfı (TTV) arasındaki iş birliğiyle gerçekleştirildi.

400 kişilik ekip ve 4 bin personel gönüllü çalıştı

Türkiye Tasarım Vakfı, Hatay’ın yeniden ihyası amacıyla yürütülen Bilim Kurulu’nun çalışmalarında gönüllü olarak yer aldı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın inisiyatifiyle, ulusal ve uluslararası alanda tarihçilerden, arkeologlardan, yer bilimcilerden, şehir plancılarından ve mimarlardan oluşan bir çalışma grubuna liderlik eden Türkiye Tasarım Vakfı, koruma planları ile tarihi şehri aslına uygun şekilde ihya süreçlerinde yer aldı.



Yaklaşık bir yıl süren süreçte, 400 mimar, mühendis ve tasarımcıdan oluşan bir ekip ile yaklaşık 4 bin personel gönüllü olarak çalıştı.

"Muhteşem bir kent yapacağımıza inanıyoruz"

Projenin detayları, katılımcılar tarafından bizzat anlatıldı:

Burada en önemli şey, dirençli bir şehir imar etmek. Deprem, sel ve yangın dirençli bir şehir. İnsanlar bir an önce kentlerine ve eski hayatlarına dönmek istiyor. Hedefimiz, öncelikli olarak oradaki demografik yapıyı bozmamak. Mülkiyet haklarını korumak. Biz 17 Şubat'tan beri sahadayız. Bizim başka türlü bir kafayla bu işi yapıyor olmamız lazım. Ben büyük amacımız, eğer bunu doğru anlatabilirsek, Hatay'ın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde olması lazım. Dolayısıyla biz, esasında şehirlerimizi, potansiyellerini bilen bir toplum değiliz. Başka bir ülkede olsa bu şehir, dolar versen giremezsin. Bir orta yol bulmak gerekiyor. "Kentin mimarları" adı altında, Hataylı depremzede mimarlarımızla birlikte işbirliği içerisindedevam ediyoruz. 5 yıl ile 10 yıl arasında muhteşem bir kent yapacağız inşallah. Muhteşem bir kent yapacağımıza inanıyoruz.

İmar Planı, 1 Eylül 2023'te tanıtıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki kültürel mirasın ihya edilmesi için hazırlanan "Koruma Amaçlı İmar Planı" 1 Eylül'de askıya çıkarılmıştı.



Kalyoncu: "Hedefimiz yaşanabilir bir Hatay kurmak"

Türkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, şunları söylemişti: