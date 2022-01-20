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    Dev kayalar Şırnak'ta ilçe yolunu ulaşıma kapattı

    Şırnak'ta kar sonrası yola düşen dev kayalar, ilçe yolunun ulaşımını engelledi.
    • İHA
    • 20.01.2022 - 05:12
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    Dev kayalar Şırnak'ta ilçe yolunu ulaşıma kapattı

    Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü Komato bölgesinde aşırı karla karışık yağmur sonrası dev kayalar yola düştü, ulaşım kapandı.

    Kayalardan dolayı Beytüşşebap ilçe yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ve karayolları ekipleri yolu tek şerit açtı. Kar engeli nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı.

    KAR KALINLIĞI 1 METREYİ BULDU

    Kar kalınlığı ilçe genelinde yüksek rakımlı bölgelerde 1 metreyi geçti. Jandarma zorunlu haller dışında yolu araç giriş çıkışlarına kapattı. Ekiplerin karla mücadelesi gece geç saatlerinde de devam ediyor.

    Şırnak'ta dev kayalar ilçe yolunu ulaşıma kapattı - Video

    Dev kayalar Şırnak ta ilçe yolunu ulaşıma kapattı #1

    Dev kayalar Şırnak ta ilçe yolunu ulaşıma kapattı #2

    Dev kayalar Şırnak ta ilçe yolunu ulaşıma kapattı #3

    Dev kayalar Şırnak ta ilçe yolunu ulaşıma kapattı #4


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