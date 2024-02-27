Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'kredi kartına taksit kaldırıldı' iddiasını yalanladı

AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında dolaşan ve kredi kartı taksit uygulamasının kaldırıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

"Taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."