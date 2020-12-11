DHKP-C'li Aytaç Ünsal, tutuklandı

Edirne'de, yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Ünsal, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konuldu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanlığı, çarşamba akşam saatlerinde DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal'ın, yurt dışına kaçmaya çalışırken 1'i Afgan uyruklu, 1'i PKK'lı 3 göçmen kaçaksıyla birlikte yakalandığını duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Edirne Emniyet Müdürlükleri ekipleri; DHKP-C terör örgütü avukat yapılanması içinde yer alan Aytaç Ünsal'ın, hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesi sonrası cezaevine girmemek için illegal yollardan yurt dışına çıkış yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yanında 1'i Afgan uyruklu, 1'i PKK'dan kaydı bulunan 3 göçmen kaçakçısıyla birlikte yakalandı" denilmişti.

BOT VE NAVİGASYON CİHAZI BULUNDU

Ünsal'ın yakalandığı araçta yapılan aramada, Meriç Nehri'nden Yunanistan'a için kullanılacağı belirlenen 1 bot ile sınırın koordinatlarını gösteren navigasyon cihazının bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Ünsal, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından, DHKP-C'nin terör örgütü avukat yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanmış, girdiği cezaevinde başlattığı ölüm orucu sonrası sağlık durumu gerekçesiyle tahliye edilmişti" ifadeleri yer almıştı.