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    DHKP-C'ye İstanbul merkezli 5 ilde operasyon

    İstanbul merkezli 5 ilde, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 18.12.2020 - 04:32
    • Güncelleme : 18.12.2020 - 04:38
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    DHKP-C'ye İstanbul merkezli 5 ilde operasyon

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele  Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

    Yapılan çalışmaların ardından ekipler, kimliklerini tespit ettiği 27 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

    DHKP-C'ye İstanbul merkezli 5 ilde operasyon İZLE

    ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Adreslerde bir süre arama yapan ekipler, örgütle bağlantılı oldukları ileri sürülen çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

    Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

    DHKP-C ye İstanbul merkezli 5 ilde operasyon #1

    DHKP-C ye İstanbul merkezli 5 ilde operasyon #2

    DHKP-C ye İstanbul merkezli 5 ilde operasyon #3

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