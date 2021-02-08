Didim'de 1,5 ton çöp toplandı

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ve Avrupa Çevre Ajansı'nın "Deniz Çöpleri İzleme Programı" kapsamında, Aydın'ın Didim ilçesinde kıyı temizliği yapıldı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın da katılımıyla düzenlenen etkinlikte, 4 saatte 1.5 ton çöp toplandı.

Kategorize edilen çöplerden büyük çoğunluğunu tek kullanımlık plastikler, parçalanmış ağlar oluşturdu.

TÜRÇEV Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş, Didim'in plajları ve sürdürülebilir çevre çalışmalarıyla marka bir turizm şehri olduğunu vurguladı.

"ETKİN MÜCADELE GEREKİYOR"

Belediye Başkanı Atabay ve belediye çalışanlarına teşekkür eden Karataş, "Deniz canlılarının yaralanmalarına ve ölümlerine neden olan, çevre ve insan sağlığı açısından ciddi sorunlar ortaya çıkaran deniz çöpleri konusunda etkin mücadele gerekiyor. Bugün burada Didim adına çok önemli bir başlangıç yapıldığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"HASSASİYET GÖSTERİLMELİDİR"

Atabay ise "Doğadaki tüm canlılarımızı düşünerek hizmet planlaması yapıyoruz. Didimliler olarak gelen misafirlerden de isteğimiz, bu çevresel bilincimize aynı şekilde hassasiyet göstermeleridir. Kıyılarımızı temizlemeye, buralarda yaşayan canlılarımızı düşünerek hareket etmeye devam edeceğiz." dedi.