Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Kudüs, Filistin büyük bir zulüm altında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İsmini asırlar boyunca Müslümanlar sayesinde taşıyan Kudüs, Filistin büyük bir zulüm altında. Bu zulmün ortadan kalkması için bütün Müslümanların güç birliği yapması, tek yumruk olması lazım" dedi.

DHA

Dünyanın gözü İsrail-Filistin Hattı'nda..

İsrail ile Filistin arasında 7 Ekim'de başlayan gerginlik tüm şiddetiyle devam ediyor.

Çatışmalarda çok sayıda sivil hedef alınırken yüzlerde çocuk ailesiz kalırken, anne ve babalar da çocuklarını kaybetti.

Ordu'da 'Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa Sabah Namazı Buluşması' programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail ile Filistin'de yaşanılanlara değindi.

Tarihi Yalı (Aziziye) Camisi'nde düzenlen programa Erbaş'ın yanı sıra Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve çok sayıda kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Erbaş, sabah namazını kıldırdı.

"Tüm peygamberlerin getirdiği hak dinin adı İslam'dır"

Namazın ardından konuşan Ali Erbaş, Türkiye'deki bütün camilerde sabah namazı buluşması yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

Dünya kurulduğu andan itibaren ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem aleyhisselamdan itibaren hak ve batıl mücadelesi hep devam etmektedir. Bundan sonra da kıyamete kadar devam edecektir. Önemli olan insanların hak tarafından yer almasıdır.



Peygamberlerin getirmiş olduğu ve genel olarak bütün peygamberlerin getirdiği hak dinin adı İslam'dır. İslam'ın ilkelerinin yer aldığı hak cephesinde bulunanlar Cenabıhakk'ın rızasına uygun yerde bulunmuş demektir. Onun için biz diyoruz ki; Allah'ın yarattığı bütün kullar, onun gönderdiği peygamberlerin izinde olsunlar.

"Şanlı ordumuz büyük mücadele veriyor"

Allah'ın nurunu söndürmek isteyen insanların hep olduğunu ve bugün de var olduğunu kaydeden Erbaş, "Dün çeşitli cephelerde dedelerimiz mücadele ettiler. Dinimiz için mücadele ettiler, ezanımız için mücadele ettiler. Bayrağımız için mücadele ettiler. Bizim köyümüzden 80 kişi gitmiş, 6 kişi dönmüş. Diğerleri şehit. Çanakkale'den Yemen'e, Sarıkamış'tan Maraş'a, Antep'e her yer düşmanlar tarafından işgal edilmeye çalışılmış ama ecdadımız Anadolu'yu onlara mezar etmiş. Bugün de şanlı ordumuz ülkemizin sınırlarının içerisinde ve ötesinde büyük bir mücadele veriyor. Teröristlere ve teröristleri destekleyen düşmanlara karşı ordumuz mücadele veriyor" ifadelerini kullandı.

"Bütün Müslümanların güç birliği yapması lazım"

Erbaş, Kudüs ve Filistin için Müslümanların güç birliği yapması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

Bir asra aşkın zamandan beri barışın yurdu diye Hazreti Ömer zamanından beri isimlendirilen, ismini asırlar boyunca Müslümanlar sayesinde taşıyan Kudüs, Filistin büyük bir zulüm altında. Bu zulmün ortadan kalkması için bütün Müslümanların güç birliği yapması, tek yumruk olması lazım. Bizler Türk milleti olarak, düşüncesi farklı olabilir ama öteden beri Kudüs deyince hep kalbimiz başka atmıştır. Filistin deyince oradaki peygamberler gözümüzün önüne gelmiştir.



Duyarsız olmak mümkün mü? Bir Müslüman olarak Kudüs ve Filistin denince orada yapılan zulümleri görmemek mümkün mü? Değil. İşte bugün bu farkındalığı oluşturmak, zulmün son bulması, masum insanların ölmemesi ve hem şehit olan askerlerimiz hem de Kudüs'te, Filistin'de şehit olan kardeşlerimiz için dua yapmak üzere tüm camilerde toplandık. Müminlerin ne kadar bir ve beraber olması gerektiğini hatırlatmak isterim. Allah için, namus için, vatan için, İslam için, bayrak için, ezan için ve tüm şehitler için amin seslerimiz yükselsin.

Erbaş, konuşmasının ardından dua etti. Program, katılımcılara çorba ve simit ikramıyla sona erdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)