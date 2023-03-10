Diyarbakır'da 89 kişinin hayatını kaybettiği AVM'de hüzünlü yıkım Diyarbakır'ın ilk AVM'si olarak 24 yıl önce hizmete giren Galeria Alışveriş Merkezi'nde yıkım işlemleri sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri de Diyarbakır oldu.

Yenişehir ilçesinde kentin ilk AVM'si olarak 1999'da hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı.

89 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralı kurtuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce 'ağır hasar' raporu verilen Galeria'nın diğer blokları ile alışveriş merkezinin yıkımına karar verildi.

Ağır hasarlı binanın yıkım işlemleri sürüyor

Galeria Sitesi'nin kontrollü yıkımı sırasında bir bloğu daha çökerken, ayakta kalan 2 bloğun yıkım işlemleri sürüyor. Diyarbakırlılar ise anılarla dolu AVM'nin yıkımını hüzünle seyredip, cep telefonu ile görüntü çekiyor.

"İnsan bayağı etkileniyor"

Yıkım işlemleri sırasında çok duygulandığını ifade eden 46 yaşındaki Kadir Ay, şu ifadeleri kullandı: