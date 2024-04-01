Diyarbakır'da alevler arasında kalan itfaiye eri, hortumuna tutunarak inerken düştü Kayapınar ilçesinde 11 katlı binanın çatısında çıkan yangına müdahale ederken alevler arasında kalınca itfaiye hortumuna tutunarak aşağıya inmeye çalışan itfaiye eri metrelerce yükseklikten düşerek ayağı kırıldı.

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DHA

Diyarbakır'da bir binanın çatısında çıkan yangında itfaiye eri son anda kurtuldu..

Akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Mezopotamya Bulvarı’nda bulunan 11 katlı binanın çatı katında meydana gelen olayda ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede büyürken, apartman sakinleri evlerini tahliye etti. Olay yerine gelen polis ekipleri binanın çevresini boşaltırken, itfaiye erleri de yangına müdahale etti. Çatıya çıkan itfaiye görevlisi H.E., hızla yayılan yangında alevlerin arasında kaldı.

11 katlı binanın çatısında inerken düştü

Mahsur kalan görevli H.E., kendisine uzatılan itfaiye hortumuna tutunarak 11 katlı binanın çatısından aşağıya doğru inmeye çalıştı. Bu sırada eli hortumdan kayan H.E., metrelerce yükseklikten düştü.

Ayakları kırıldı

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, H.E. yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. H.E.’nin ayaklarının kırıldığı öğrenildi.

Bu arada çatıyı saran alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 5 itfaiye eri de hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ekiplerin yoğun çabasıyla söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)