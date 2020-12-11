Euro
9.6677
0.79%
Dolar
7.9655
0.95%
Altın
470.48
1%
Borsa
1.352
-0.13%
Bitcoin
142.398
-1.30%
EXEN Coin
10.84
-0.36%
13ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 13 C

    Diyarbakır'da Çiçek Hemşire'nin ailesinden 4 kişi koronavirüse yenik düştü

    Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde görev yapan hemşire Çiçek Çalışkan, 20 gün içinde eşi, ağabeyi, anne ve babasını koronavirüs nedeniyle kaybetti.
    • DHA
    • 11.12.2020 - 12:07
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 13:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır'da Çiçek Hemşire'nin ailesinden 4 kişi koronavirüse yenik düştü

    Diyarbakır Ergani Devlet Hastanesi'nde görev yapan 3 çocuk annesi hemşire Çiçek Çalışkan'ın, Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde coğrafya öğretmeni olan eşi Zülküf Çalışkan, 4 Kasım günü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

    Çalışkan'ın eşinin ölümünden 4 gün sonra ise babası İskan Kaya, koronavirüsten yaşama veda etti.

    ACI HABERLER PEŞ PEŞE GELDİ

    Eşi ve babasının yasını tutan hemşirenin, 20 Kasım günü Sermet Yalçın Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olan ağabeyi Muzaffer Kaya, koronavirüse yenik düştü.  23 Kasım günü de annesi Hava Kaya, yakalandığı koronavirüsü atlatamadı.

    Sevdiklerini art arda toprağa veren hemşire Çiçek Çalışkan ise yakalandığı koronavirüsü gördüğü tedaviyle atlatıp, sağlığına kavuştu.

    Diyarbakır da Çiçek Hemşire nin ailesinden 4 kişi koronavirüse yenik düştü #1

    Diyarbakır da Çiçek Hemşire nin ailesinden 4 kişi koronavirüse yenik düştü #2

    Diyarbakır da Çiçek Hemşire nin ailesinden 4 kişi koronavirüse yenik düştü #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir